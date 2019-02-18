فضيحة من العيار الثقيل عن مايكل جاكسون.. وهذه التفاصيل

كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 11:31 صباحاً -

بعدما إدعت 11 ضحية أن نجم البوب الراحل ​مايكل جاكسون​ سبق وأن إعتدى عليها جنسياً، كشف المحامي الأميركي فينس فينالدي قصة تحرش جنسي إتهم فيها النجم الراحل مايكل جاكسون بالإعتداء على فتاة صغيرة في ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يعود جاكسون ويحاول إسكات الفتاة مقابل إعطائها المال.

وقال فينالدي لصحيفة “ميرور” البريطانية إن جاكسون كان يفضل الشبان، والفتاة كانت تبدو مثلهم عندما تحرش بها النجم الراحل، وأضاف أن المرأة تبلغ اليوم 50 عاماً، وهي تواصلت معه، وقال إن لديه نسخاً من شيكات صادرة عن شركة جاكسون للإنتاج، موقعة من مايكل جاكسون، وموجهة للمرأة التي كانت تبلغ 13 عاماً عند الإعتداء عليها.