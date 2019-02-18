شكرا لقرائتكم خبر عن متحف جورج إيستمان يكرم جوليا روبرتس والان مع التفاصيل

أعلن متحف جورج إيستمان في نيويورك أمس الأحد منح نجمة هوليوود الحاصلة على الأوسكار جوليا روبرتس، جائزة جورج إيستمان هذا العام، تقديرا لعطائها المتميز في السينما.

ونوه مدير المتحف بروس بارنز باتساع نطاق الأدوار التي لعبتها روبرتس في الأعوام الثلاثين الماضية مشيراً إلى أن التكريم سيكون في مسرح دريدن يوم الخميس 2 مايو (أيار) المقبل.

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وقال بارنز في بيان إن "عمق واتساع مسيرتها ونطاق الشخصيات التي جسدتها على الشاشة شهادة حقيقية على مواهبها الطبيعية، وحرفيتها العالية. نتطلع إلى الاعتراف بمساهمتها لفن السينما".

يذكر أن بطلة فيلم "بريتي ومان" حصلت على جائزة أوسكار أفضل ممثلة فضلاً عن ثلاث جوائز غولدن غلوب.

وتأسست جائزة جورج ايستمان في 1955، ومن بين الحاصلين عليها، تشارلي شابلن، ولورين باكال، وغاري كوبر، وميريل ستريب، ومايكل دوغلاس، وغريتا غاربو، وأودري هيبورن.