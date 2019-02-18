“غير” لـ حسين الجسمي تحطّم المليون!

متابعة بتجــــــــــــــرد: يحصد النجم الإماراتي حسين الجسمي أصداء أغنيته الجديدة “غير” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية المليون مشاهدة عبر قناة حسين الجسمي الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الأغنية من أشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبه، ألحان حسين الجسمي، توزيع ومكساج وماستر حسام كامل. لمشاهدة فيديو أغنية “غير”:

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