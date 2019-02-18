أنغام تطرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" الخميس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح، الخميس، المطربة المصرية أنغام ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، الذي تعاونت فيه مع عدد من الملحنين والشعراء، ويضم 14 أغنية، من إنتاج شركة روتانا.

وكانت أنغام أطلقت في عيد الحب أغنية من الألبوم الجديد بعنوان "يا ريتك فاهمني" من كلمات الشاعر الغنائي نادر عبدالله، ألحان الفنان تامر عاشور وتوزيع مادي، ووزع الوتريات هاني فرحات، أما أغنية الألبوم الرئيسية "حالة خاصة جدا" فهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد إبراهيم.

