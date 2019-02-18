ميغان ماركل تكتسحُ الأرقام وتتفوّق على نساء العائلة المالكة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، تتفوّق على دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، في أمور كثيرة، حتى في الأكثر بحثًا، عبر محرّك البحث غوغل.

وكشفتْ تقارير جديدة، عن تزايد الاهتمام بميغان ماركل، بالمقارنة ببقية نساء العائلة المالكة، بما في ذلك كيت ميدلتون، والتي كانت أكثر نساء العائلة المالكة ظهورًا في وسائل الإعلام، والاسم الذي يتصدّر قائمة الأكثر بحثًا بينهنّ، على محركات البحث، حتى إعلان خطبة الأمير هاري، وميغان ماركل.

وتفوّقت ماركل على ميدلتون، كأيقونةٍ للموضة، خلال الأشهر الـ12 الماضية، على محرّك جوجل، بنسبةٍ تزيد الضعف، كما أظهرتْ البيانات التينشرتها شركة SEMrush، تزايدًا ملحوظًا بالاهتمام بميغان، عن أي وقتٍ مضى، منذ الإعلان رسميًا عن حملها، وتمثّل ذلك في صورة تزايد عدد مرّات البحث عن ميغان، أو الأسئلة المتعلّقة بها.

وخلصتْ البيانات، إلى أن ميغان، تفوّقتْ على مشاهير بارزين، بما في ذلك جستين بيبر، وأريانا غراندي، استنادًا إلى التحليل الذي أجرته الشركة، على عمليات البحث، التي تتضمّن أسماء المشاهير، بالإضافة إلى كلمات رئيسية مثل"أيقونة الموضة"، حيثُ بلغ إجمالي عدد المرّات التي جرى البحث فيها عن إطلالات ميغان 26100، أي أكثر بمرةٍ ونصف تقريبًا، من عدد مرّات الباحثين عن إطلالات كيت، والذي بلغ 10600.

وأظهرتْ التقارير، العديد من الاسئلة، التي طُرحت عن ميغان، على محرّك البحث، ومنها سؤال "كم يبلغ عمر ميغان؟"، و"هل ميغان ماركل حامل؟".

ومن بين الأسئلة الأخرى، الأكثر شعبية، التي طُرحت عن ميغان، كان سؤال "ما هو طول ميغان ماركل؟"، و "ما اللّقب النبيل الذي ستحصل عليه"؟.

وفي حديثٍ لرئيس قسم التسويق العالميّ، في "SEMrush"، أولغا أندرينكو، قالت: "ميغان هي ثاني ممثلة مشهورة في التاريخ".