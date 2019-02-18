أحمد زاهر يهنئ تامر حسني على كليب " ناسيني ليه"

هنأ الفنان أحمد زاهر عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير «إنستغرام»، المطرب تامر حسني على نجاح كليبه الجديد «ناسيني ليه».

ونشر زاهر كوبليه من الكليب، معلقا: «ألف مبروك يا تيمو بجد كليب محترم ورائع ومن وجهه نظري ده فيلم صغير مش كليب التمثيل رائع والتصوير والإخراج والمونتاج والفكرة ذات نفسها كل حاجة».

وتابع: «أسيل عمران رائعه وعملت بصمة في الكليب ده.. بعيدا عن أن الأغنية نفسها عالمية ومن أكتر الأغاني اللي بحبها في الالبوم بجد يا تامر انت تستاهل كل خير لأنك دايما فارق عن أي حد ودايما بتعمل الجديد وبتعمله بشكل رائع ألف مبروك يا صديقي أما بقي (إسكندرية) شابوه يا صاحبي».

يشار إلى أن المطرب تامر حسني طرح مساء أمس السبت كليب «ناسيني ليه»، حيث صورت أحداثه في مدينة الإسكندرية، وحقق نجاحا وردود فعل إيجابية كبيرة، كما تخطت نسبة مشاهدته على «يوتيوب» الـ 3مليون مشاهدة.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان تامر على وتوزيع وسام عبد المنعم والكليب من إخراج سعيد الماروق، وصدرت ضمن ألبوم «عيش بشوقك»، والذي طرحه تامر حسني صيف العام الماضي.

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