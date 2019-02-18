الفنان سامح حسين يستعد لتقديم مسرحية الأطفال " جحا"

القاهرة - سارة عبد الستار
يستعد الفنان سامح حسين، لتقديم عرض مسرحي جديد للأطفال بعنوان "جحا"، وهو من تأليف محمد على، وإخراج كمال عطية، وتأليف موسيقي أيمن التركي، واستعراضات ريهام حجاب، ومن المقرر افتتاح المسرحية على مسرح المدينة التعليمية بمدينة ٦ أكتوبر خلال أيام قليلة.
ويعرض حاليا للفنان سامح حسين فيلم "عيش حياتك" في دار العرض السينمائي، وتشاركه البطولة المطربة ساندي، وحقق من خلاله إيرادات مجزية في أول أيام عرضه.
يذكر أن آخر أعمال سامح حسين مسرحية "عربي منظرة" وعرضت في الصيف الماضي، على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وشارك في بطولتها سليمان عيد، وإيمان السيد، وطاهر أبو ليلة، ونادية شكري، وأحمد الحلواني، وطارق جلال وهاني الأسمر، وإيمي طلعت زكريا، وهى من تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.
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