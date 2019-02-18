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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يبرع فى أكل الزجاج ويصبح من صفوة المجتمع.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمد إمام، تصوير مشاهده فى مسلسل "هوجان" الذى ينافس به فى موسم رمضان المقبل، ويظهر بشخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل حيث يجسد شخصية بطل خارق وغير عادى من ذوي القدرات الخارقة، فيظهر فى الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع في أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه "هوجان" فى المنطقة الذى يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.
مسلسل "هوجان" من بطولة صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عبير صبرى، عمر محمد متولى، هاجر أحمد، أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.
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