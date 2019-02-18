أنغام تروج لـ"حالة خاصة جداً" وتكشف ميعاد طرحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب: روجت الفنانة أنغام لأحدث ألبوماتها الغنائية هذا العام والذي يحمل عنوان "حالة خاصة جدًا"، ونشرت صورة لبوستر الألبوم عبر حسابها الرسمي على "انستجرام". وعلقت: "استنوا ألبومي الجديد حالة خاصة جدًا في الأسواق وعلى قناة يوتيوب الرسمية لروتانا يوم 21 فبراير". وتحرص أنغام على التواصل مع جمهورها بنشر صور وفيديوهات خاصة بحياتها الشخصية والعملية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى إعجاب الآلاف من متابعيها. ​

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