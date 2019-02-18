في ذكرى ميلاده الـ105.. تعرَّف على أهم المحطات في حياة محمود ذو الفقار

يحل اليوم ذكرى الـ105 لميلاد النجم محمود ذو الفقار، حيث ولد، يوم الأربعاء، 18 فبراير من عام 1914، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، لأسرة يسير فيها الفن مجرى الدم، فهو شقيق الفنان صلاح ذو الفقار والمخرج عز الدين ذو الفقار.
تخرج في كلية فنون تطبيقية، قسم التصميمات الزخرفية، وحصل على دبلوم عمارة عام 1935، ثم عمل مهندسًا في قلم التصميمات بوزارة الأشغال، وبعدها قدَّم استقالته من وزارة الأشغال، والتحق بوزارة الأوقاف، هناك تعرَّف على المخرج "حسين فوزي"، الذي رشحه لدور البطولة في فيلم "بياعة التفاح"، الذي تم عرضه في عام 1937، ليكتب بذلك بداية مسيرته الفنية في عالم السينما، حيث أنتج وأخرج ما يزيد على 100 فيلم.
توالى نجاح الفنان محمود ذو الفقار، الذي أقل ما يقال عنه، إنه متعدد المواهب؛ فقام بالتمثيل، والإخراج، و الإنتاج، و من أهم أعماله "الست الناظرة"، "هارب من الحب"، "الشك القاتل"، "قمر 14"، "الفلوس"، "وادي النجوم"، "ابن البلد"، "طاقيةالإخفاء"، "نورا"، "الخروج من الجنة"، "المراهقة الصغيرة"، "تحيا الستات"، "نساء محرمات"، "توبة"، "خدعنى أبى"، "قسمة ونصيب"، "أخلاق للبيع".
تزوج النجم الراحل محمود ذو الفقار من الفنانة عزيزة أمير، الذي أحبها كثيرًا منذ اللحظة الأولى، التي وقف أمامها بطلًا سينمائيًّا، لذا أُصيب بصدمة قاسية فور وفاتها، يوم الخميس، 28 فبراير من عام 1952، حتى إنه قرر اعتزال الفن والعودة مجددًا إلى عمله بالهندسة، ولكنه تراجع عن قراره بعد فترة تفكير طويلة، وظهر الحزن جليًّا على وجه الفنان محمود ذو الفقار خلال جنازة عزيزة أمير، بينما كان يواسيه الفنان يوسف وهبي، وفي نهاية أغسطس عام 1952، تزوج الفنان القدير محمود ذو الفقار للمرة الثانية من الفنانة مريم فخر الدين، وجاء ذلك بعد وفاة زوجته بستة أشهر، وكان لزواجها منه أثره الكبير في مشوارها الفنى،
توفي النجم القدير محمود ذو الفقار، يوم الجمعة، 22 مايو من عام 1970، عن عمر يناهز الـ56 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده الـ105.. تعرَّف على أهم المحطات في حياة محمود ذو الفقار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.