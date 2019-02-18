فيلم Alita: Battle Angel يتصدّر المرتبة الأولى عالميًا

متابعة بتجـــــــــــــرد: تصدّر فيلم Alita: Battle Angel قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة في السينما الأمريكية خلال الأسبوع الأخير. وحقق الفيلم إيرادات تخطت الـ20 مليون دولار أميريكي في فترة زمنية قصيرة جدًا. الجدير ذكره أن أحداث الفيلم تدور حول (آليتا) وهو مخلوق غريب عثر عليه (د. إيدو) الغامض، فتحوّل إلى كائن قاتل وخطير يملك القدرة على كسر حلقة الموت.

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