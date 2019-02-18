نانسي عجرم تطرح كليبها الجديد عبر "يوتيوب"

طرحت الفنانة نانسي عجرم كليبها الجديد، الذي يحمل اسم "الحب زي الوتر"، بشكل رسمي عبر قناتها على "يوتيوب".

واختارت نانسي أن تقدّم أجدد أعمالها المصورة لجمهورها، قبل يومين من عيد الحب، وقد تميّز الكليب بالرومانسية والكلاسيكية.

وعبّر محبو نانسي عن إعجابهم الكبير بالأغنية والفيديو كليب، وأثنوا على إحساسها العالي ورقي عملها.

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نانسي عجرم تحتفل مع بناتها وزوجها بالعام الجديد على "انستغرام"

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