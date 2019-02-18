شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول تريلر للموسم الـ12 من البرنامج الواقعى Bridezillas والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة WE بدء عرض الموسم الـ 12 من برنامج التليفزيون الواقعى Bridezillas فى 15 مارس المقبل، وفقا لما نشره موقع " tvseriesfinale". ويتابع البرنامج الذى يستمر لفترة طويلة العرائس أثناء فترة استعدادهم ليومهم الكبير، ويظهر جحيم الزفاف مع كل الانهيارات الملحمية الجديدة غير المتوقعة التى تظهر، وحفلات العزوبية التى تقام، والمشاكل العائلية التي تكبر بشكل كبير خلال هذه الفترة، وغيرها من التفاصيل. Advertisements

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