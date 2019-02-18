شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيته» و«معاك» و«حلمت» أبرز أغانى ألبوم محمد نور الجديد بتوقيع كريم أسامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى كريم أسامة لـ"الخليج 365"، إنه سوف يتعاون مع المطرب محمد نور فى ألبوم الجديد بـ4 أغنيات وهى الأولى تحمل اسم "نسيته"، والثانية "معاك"، والثالثة "حلمت"، أما الأغنية الرابعة لم يستقر على اسمها حتى الآن، ويعمل حاليًا محمد نور على اختيار أغانى الألبوم الذى سيصدر فى الأسواق فى موسم الصيف المقبل.

من ناحية أخرى طرح محمد نور فيديو كليب جديدة يحمل اسم "وش السعد"، فى عيد الحب، والأغنية من كلمات محمد البدرى، وألحان وتوزيع محمد شفيق، وهندسة صوت محمود عزت، وإخراج هيثم حسن.

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك" و"عليا".