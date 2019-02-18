بالصور... جينيفر لوبيز تحتفل على طريقتها الخاصة مع أليكس رودريجيز

حرصت الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز على الاحتفال بعيد الحب على طريقتها الخاصة مع حبيبها أليكس رودريجيز، وذلك في منزله بولاية فلوريدا الأمريكية مع أطفالهما؛ حيث تعتبر هذه المرة الـ3 التي يحتفلون فيها بذكرى الفالانتين، وأهدته ساعة من طراز Audemars Piguet Royal Oak، بلغ سعرها 24 ألف و300 دولار، الأمر الذي جعله يشارك جمهوره هديته، وقام بنشر صورة له وهو يرتدي الساعة التي أهدتها له لوبيز، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكتب على الصورة: «شكراً لك حبيبتي».

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من ناحية أخرى، حرصت الفنانة جينيفر لوبيز على المشاركة في تحدي 10YearChallenge من خلال نشر صور لها في كامل رشاقتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعد حملها في توأمين، ونشرت لوبيز صورة لها من عام 2008 وهي حامل في طفليها، وأخرى لها من 2018 وهي مرتدية بيكيني أصفر اللون، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا، الذين أشادوا بجمالها ورشاقتها.

جدير بالذكر أن، جينيفر كانت قد احتفلت بذكرى مرور عامين على علاقتها مع حبيبها، ووجهت له رسالة: «أنت من تجعل عالمي مكاناً أكثر أماناً واستقراراً، في خضم حياتنا المتغيرة باستمرار، أنت تجعلني أشعر وكأنني مراهقة من جديد».