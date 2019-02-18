جومانة مراد تشارك جمهورها صورة لمولودها... وهذا هو اسمه

حرصت الفنانة جومانة مراد على مشاركة جمهورها لحظات استقبال مولدها بعد 5 سنوات من الزواج، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ونشرت صورة ليديها مع المولود وعلقت على الصورة: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله بمحمد، أسأل الله أن يبارك لنا فيه، وينبته نباتاً حسناً، ويرزقنا بره ويبلغ أشده»، وكانت جومانة قد قامت برحلة عمرة من أجل طلب المولود، واستجاب لها الله من خلال حملها.

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لاقت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا، وتنوعت التعليقات على الصورة، وكان أبرزها: «فرحينا ب ستورى الله يفرحك بليز بليز مع كل حب واحترام وتقدير بليز بليز بليز بدنا نشوف وجه حلو»، و«ألف الحمد لله عسلامتك ومبرووووك عليكم محمد الله يحفظكم»، و«ألف مبروك يربي بعزكن يارب❤.. ألف مبرووووك والله يجعله من الصالحين وتشوفيه أحلى شب».

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وكانت الفنانة جومانة مراد وزوجها الدكتور بسيسو، حريصين على إخفاء خبر الحمل لحين التأكد من ثبوته من الناحية الطبية.

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جدير بالذكر أن، الفنانة جومانة مراد لم تقدم أي عمل فني منذ فترة زواجها في عام 2013، ومن المحتمل أن تنشغل خلال الفترة المقبلة مع مولودها الجديد.