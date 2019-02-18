حقيقة إصابة آل باتشينو بسرطان المعدة

تداولت بعض المواقع والصحف أخباراً عن إصابة الممثل العالمي آل باتشينو بسرطان في المعدة، ولكن سرعان ما نفى المتحدث الرسمي باسم الفنان آل باتشينو كل الأخبار التي تم ترديدها خلال الساعات الماضية، وأكد أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن آل باتشينو بصحة جيدة، ويقوم خلال الأيام الحالية بتصوير أحد أعماله السينمائية.

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وكان خبر مرض باتشينو قد انتشر خلال الساعات الماضية، بسبب تردده الشهر الماضي على إحدى العيادات الخاصة بأمراض الجهاز الهضمي بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا الأمريكية، ولكنه كان هناك للفحص الدوري، وسبب انتشار الشائعة بشكل سريع، هو أنه مدخن شره.

كان آل باتشينو قد قام خلال الأيام الماضية بالتعاقد على مسلسل درامي جديد يقوم ببطولته، وهو بعنوان: «The Hunt» ومن إنتاج شركة «Amazon».

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جدير بالذكر أن، آل باتشينو ينتظر خلال الفترة الحالية، عرض فيلمه السينمائي «The Irishman»، والذي يشارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم، من بينهم: هارفي كيتل، جو بيشي، روبرت دي نيرو، آن باكوين، جيسي بليمونز، ويمثل فيلم الجريمة عودة المخرج العالمي مارتن سكورسيزي للسينما من جديد، بعد أن كان آخر أعماله السينمائية فيلم «Silence»، والذي حقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه عام 2016، ومن المتوقع أن يحقق فيلم الجريمة نجاحاً كبيراً بالسينمات.