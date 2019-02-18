هبة طوجي تشعل حفل عيد الحب بحضور سميرة سعيد ولميس الحديدي

أحيت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، حفل عيد الحب بمسرح الماركيي بكايرو فستفال بالقاهرة الجديدة، وقدمت خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها التي أشعلت الحفل، بحضور عدد كبير من جمهورها، وكذلك نجوم الفن، منهم: سميرة سعيد، والإعلامية لميس الحديدي، والفنانة الشابة عائشة بن أحمد، بحسب بيان صحفي صدر عن الشركة المنظمة للحفل.

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الحفل بدأته هبة بأغنية «طلعت يا ماحلى نورها»، والتي تفاعل معها الجمهور بشدة، ثم توالت الأغنيات المختلفة، والتي وصل عددها إلى ١٧ أغنية، بقيادة الموسيقار أسامة الرحباني، ورغم برودة الجو، إلا أن الجمهور احتشد لحضور الحفل، ورفعت إدارة مسرح الماركيي لافتة «كامل العدد».

وداعبت هبة الحضور؛ قائلة: للعام الثاني على التوالي أحيي حفلاً وسط العواصف، وأشكر كل الحضور من الجمهور والفنانين، وشكر خاص للسفير اللبناني علي الحلبي، وتحية من لبنان لمصر المحروسة».