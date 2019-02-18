خلال عيد ميلادها.. جينفر أنستون تواجه الموت!

تعرضت الممثلة الأميركية جينفر أنستون، خلال رحلة عيد ميلادها، للموت؛ وذلك أثناء وجودها على طائرة خاصة، من مطار لاكس، في لوس أنجلوس الأميركية، إلى مدينة «كابو سان لوكاس» المكسيكية، حيث كانت جينفر تستعد للاحتفال بعيد ميلادها الـ50 في فندق Sunset Tower برفقة عدد كبير من أصدقائها، من بينهم أماندا أنكا، كورتني كوكس، وزوجة الإعلامي «جيمي كيميل» مولي ماكنيرني، أورلاندو بلوم، وجورج كلوني وزوجته أمل علم الدين، ريس ويذرسبون، كيت هدسون، ديمي مور، والإعلامية ألين دي جينيريس.

وخلال رحلة الطيران، تعرضت الطائرة لفقد إحدى العجلات، مما أثار الرعب في نفوس الركاب، وقام طاقم الطائرة باستكمال التحليق لمدة 3 ساعات، بالقرب من مطار أونتاريو الدولي، جنوب كاليفورنيا، وذلك حتى يتمكن من حرق ما تبقى من الوقود؛ كي تهبط بأمان، وكي لا يتعرض أحد من الركاب للأذى، وبالفعل هبطت الطائرة بأمان، وتمكنت جينفر من حضور الحفل.

وذكرت بعض المواقع العالمية عن أن براد بيت كان داخل الفندق، حيث كانت زوجته السابقة جينفر أنستون تقيم حفل عيد ميلادها، وحضرت أيضًا جوينيث بالترو، صديقة براد بيت السابقة، وجون ماير أيضًا، إلى جانب صديقته السابقة كاتي بيري.