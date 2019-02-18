محمد منير يحتفل بألبومه الجديد "وطن" بحفل غنائي ضخم

يستعد الفنان محمد منير، خلال الأيام الحالية، لإحياء حفل غنائي ضخم أول شهر مارس المقبل، وذلك للاحتفال بألبومه الغنائي «وطن»، ومن المقرر أن يقام الحفل في حديقة الأسرة بمنطقة التجمع الخامس، وقام الفنان محمد منير بنشر البوستر الدعائي للحفل؛ من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وأسعد هذا الخبر جمهوره ومحبيه، وأعلنوا عن انتظارهم للحفل بشغف، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور عدد كبير من محبيه، وقسمت الشركة المنظمة للحفل التذاكر على فئتين؛ الأولى بمبلغ 500 جنيه لـ«VIP»، والثانية بمبلغ 200 جنيه.

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وكان الفنان محمد منير قد طرح خلال الأيام الماضية 4 أغنيات من ألبومه «وطن» وهي: «روح، طاق طاقية، لو باقي في عمري، أهل أول».

جدير بالذكر أن الفنان محمد منير قام بإحياء حفل عيد الحب أمس، بدبي، وسط حضور عدد كبير من الجمهور، وقدم منير خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه المشهورة، ومنها: «بلادي، الرزق على الله، علّي صوتك بالغنا، هيلا هيلا، الليلة يا سمرة، في عشق البنات»، وسط تفاعل الجمهور، الذي حرص على التصفيق والترديد وراءه على الأغاني، وخرج الحفل بشكل مميز، بداية من التنظيم، وصولًا لفرحة الحضور بظهور «الكنج» على المسرح.