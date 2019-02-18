ركين سعد تنشر صورة من كواليس "الحلاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة جديدة لها مع فريق عمل المسلسل الرمضاني الجديد "الحلاج". وعلقت: "رمضان 2019، مسلسل الحلاج، يارب". مسلسل "الحلاج" من إنتاج قناة أبو ظبي الفضائية، وسيناريو السوري خلدون قتلان، وإخراج شعلان الدباس، وبطولة ديما الحايك، ركين سعد، موسيقى ياسر فهمي.​

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