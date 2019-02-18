شاهد.. ريهام سعيد تجازف بحياتها وتتحدى اصحاب القدرات الخارقة!

كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 04:11 صباحاً -
قدمت الاعلامية المصرية ريهام سعيد حلقة مثيرة، امس الاحد، من برنامجها “صبايا” الذي يذاع على قناة الحياة حيث ظهرت وهي تقوم بعروض خارقة كسحب سيارة والمشي على الزجاج.
واستضافت ريهام سعيد “فرقة الخوارق” بقيادة مؤسس الفريق محمد فرعون أشهر صاحب قدرات غير عادية فى مصر ليفتح النيران على مدعيين القوى الخارقة بمعاونة عضوين من الفرقة كابتن محمد تايسون صاحب القدرات غير العادية والمعروف بقدراته الغريبة وكابتن تامر أبو علم المعروف أيضا بقدراته غير العادية.
والمفاجأة كانت أن ريهام سعيد قامت بتجربة أداء لفقرات تقدم على أنها عروض خارقة للطبيعة؛ من خلال سحبها لسيارة نقل وسيرها على الزجاج ووضع شينيور فى رأسها ووضع يدها داخل النيران الناتجة عن استخدام آلة تقطيع الحديد “الصاروخ”، لتثبت كذب العديد من مدعى القوى الخارقة الذين يتم الترويج لهم بشكل كبير مؤخرا من خلال العديد من البرامج التلفزيونية.
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