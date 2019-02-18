السعودية تنفى نية الأمير محمد بن سلمان شراء نادي “مانشستر يونايتد”… وناشطون يطالبونه بشراء “ارسنال”

كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 04:11 صباحاً -

نفى وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلامية عالمية عن نية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر الشبانة تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر امس قال فيها: “الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تماما. فحقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة”.

Advertisements

وكانت صحيفة ”صن“ البريطانية نشرت تقريرًا قالت فيه إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي تقدم بعرض للاستحواذ على مانشستر يونايتد مقابل 3.8 مليار جنيه إسترليني؛ حتى يصبح المالك الجديد للنادي الإنجليزي بحلول الموسم الجديد.

وقد أشعلت هذه الأنباء حماس مغردين سعوديين، ومشجعي أرسنال منهم على وجه الخصوص، ليطلقوا وسم “ارسنال يا ولي العهد”، لمطالبة الأمير محمد بن سلمان بتغيير وجهته الاستثمارية.

ويقول مؤيدو شراء آرسنال، بأنه أكثر جدوى اقتصادية للمستثمرين، وأنه يمثل العاصمة لندن، ويمتلك ملعبًا عملاقًا، بجانب كونه يمر بأزمة ستجعل تجاوزها على يد أي مالك جديد للنادي فرصة لتحقيق أرباح كبيرة.