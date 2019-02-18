السعودية بسمة العتيبي لـ"العين الإخبارية": موهبة الغناء نعمة حظيت بها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عشق الغناء منذ الصغر وامتلاكها صوتا قويا ومميزا، قادا الشابة السعودية بسمة العتيبي المعروفة بـ"BAZMA" لإتقان غناء الأوبرا والبوب في الولايات المتحدة الأمريكية، والحصول على جائزة أفضل موهبة عربية لعام ٢٠١٩ بأمريكا.





وتقول بسمة العتيبي، البالغة من العمر ١٨ عاماً، لـ"العين الإخبارية": "ولدت في مدينة جدة، ولكن في الـ١٢ من عمري انتقلت إلى الولايات المتحدة، وكنت أرغب في الغناء، ولكن اللغة الإنجليزية كانت عائقا لي، فكرست جهودي على تعلم اللغة الإنجليزية عن طريق الأغاني، حتى أتقنتها، ثم بدأت أشارك في المدرسة وأعجب بي المدرسون في أمريكا، ووضعوني في حصص موسيقى خاصة لتدريبي".

وأضافت: "موهبة الغناء نعمة حظيت بها، فأنا أعشق الغناء منذ الصغر، وفي المدرسة عندما كنت في الابتدائية شاركت في الإذاعة المدرسية لأقدم الأناشيد".

وواصلت: "في عمر الـ١٦ كتبت أول أغنية لي بعنوان voodoo، وتدور حول أن الحب والموسيقى لديهما تأثير السحر، وبعد الانتهاء منها شاركت بها في مسابقة مهرجان أكاديمية الموسيقي في لوس أنجلوس، وفازت بالمركز الأول لفئه الشباب، لكنها كانت كتجربة أولى تخلو من المؤثرات الصوتية والتسجيل الاحترافي".

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وتستكمل: "في عمر الـ18 ، قررت إصدار أول ألبوم لي بعنوان (خوف)، ونجحت في طرحه عبر كافة الأسواق التجارية الإلكترونية، مثل أي تونز , وجوجل بلاي, وسبوتيفاي، وغيرها"، لأكون بذلك أول مغنية بوب أمريكية سعودية".

وعن الصعوبات التي واجهت بسمة قالت: "بعد فوز أغنية voodoo، توجهت للعديد من شركات الإنتاج متأملة أن أوقع عقدا معهم كفنانة، وكان الجميع يعجب بصوتي لكن كانوا يشترطوا دفع مبالغ عالية لعمل أغنيه جيدة تنتشر في السوق، فلم أتمكن من الحصول على أي عقد، وبعدها فكرت أن تنفيذ أغنياتي بنفسي كفنانة مستقلة، وبالفعل بدأت في 2018 بكتابة أول أغنية وتلحينها وتسجيلها، وكانت موفقة، وهكذا واصلت حتى نهاية 2018 وأصدرت ألبومي، وكان عبارة عن 7 أغنيات، وهو الحد الأدنى في أمريكا لكي يحتسب ألبوما، ويتم طرحه في الأسواق التجارية".





وتختتم بسمة العتيبي قائلة: "لدي العديد من الجوائز، منها عام 2016 كأفضل مغنيه بوب فئة الشباب في مهرجان الموسيقى (أكاديميا) في لوس أنجلوس، وفي العام نفسه حصلت على جائزة أفضل مغنية وكاتبة أغاني بوب في معرض المواهب في تكساس، وفي عام ٢٠١٧ حصلت على لقب أفضل مغنية بوب لفئة الشباب في مهرجان جوائز الهيب هوب في جورجيا، أما في ٢٠١٨ حصلت على موافقه يوتيوب vevo على إنشاء قناة باسم BazmaVevo ، وفي ٢٠١٩ حصلت على اللقب الأسمى، ملكة الموهبة العربية في مسابقة ملكة جمال العرب في أمريكا لغناء الأوبرا".