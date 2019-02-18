ديبيكا بادكون ضحية حمض قاتل في فيلم "تشاباك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت النجمة الهندية ديبيكا بادكون لأول مرة تفاصيل الدور الذي ستجسده في فيلمها الجديد "تشاباك"، والمقرر بدء تصويره مطلع مارس/آذار المقبل.

وبدأت استعدادات ديبيكا للدور على قدم وساق، سواء جلسات التحضير أو شكل الشخصية التي قررت الإشراف عليه بنفسها.

وقالت ديبيكا لـ"العين الإخبارية" إن قصة الفيلم الجديد تستند إلى قصة حياة حقيقية لفتاة هندية مشوهة وإحدى الناجيات من الهجوم الحمضي الأسيدي، تدعى لاكشمي أغاروال.

وأشارت إلى تعلقها بالدور منذ قراءته للمرة الأولى وأنها تجد فيه الخطوة الطبيعية لمواصلة النجاح بعد فيلمها السابق "بادمافاتي".

وأكدت ديبيكا أن مخرجة الفيلم ميجنا جولزار لديها رؤية عبقرية للخروج بهذا الفيلم في أفضل صورة، مضيفة أنها تتوقع أن يحصد الفيلم العديد من الجوائز وسيكون من أفضل أفلام العام جماهيرياً وحتى على مستوى النقاد والمهرجانات.