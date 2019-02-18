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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يشترط على جمهوره "50 ألف ريتويت" على تويتر لإقامة أقوى حفلة بمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفنان محمد رمضان، على سؤال وجهه له أحد جمهوره، عن شرطه لإقامة أقوى حفل فى مصر.
ونشر على غزلان، أحد مشاهير السوشيال ميديا، مازح النجم محمد رمضان، تغريده له على تويتر، قائلاً:" كام ريتويت يارمضان وتعمل حفله تغني فيها أغانيك ؟"، ليرد بعدها النجم محمد رمضان، قائلاً:" 50,000 ريتويت وأعمل أقوى حفلة فى مصر لو ده هيسعد جمهورى".
محمد رمضان
يذكر أن الفنان النجم محمد رمضان يشارك فى مسلسل "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته حلا شيحة ونسرين أمين وماجد المصرى وحسام داغر، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.
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