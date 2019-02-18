هل يقدم جاستين بيبر برنامجا تليفزيونيا مع زوجته هايلي بالدوين؟ اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يقدم النجم العالمي جاستين بيبر، برنامجًا تليفزيونيًا مع زوجته السوبر موديل هايلي بالدوين؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية إلا أن موقع "جوسيب كوب" نفى ما يتردد ما يتردد ووصفه بالشائعات بنسبة 100% وذلك بعد تواصل الموقع مع المتحدث باسم جاستين .
بدأت الشائعة بنشر موقعي "National Enquirer" و"RadarOnline" تقارير تؤكد أن بيبر حريص على تقديم برنامج تليفزيوني مع زوجته عارضة الأزياء الشهيرة هايلي بالدوين التي تزوجها بيبر في النصف الثاني من عام 2018، والمشروع الآن في طريقه للتنفيذ .
وأشار مصدر للموقع إلى أن بيبر قرر أخذ هذه الخطوة لأنه يريد من المعجبين أن يعرفوا المزيد عن هايلي بالدوين وتفاصيل حياتها فتتسع قعدة شعبيتها ومعجبيها في العالم.
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