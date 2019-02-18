منة فضالي تشكر أصدقائها لاحتفالهم بعيد ميلاد والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

وجهت الفنانة منة فضالي، الشكر لأصدقائها وعائلتها بعد مشاركتهم في احتفالها بعيد ميلاد والدتها، وظهر برفقتها مصمم الأزياء، هاني البحيري، إلى جانب عدد من الأصدقاء المقربين لمنة.

ونشرت منة صورًا من الحفل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت: "شكرًا لكل أصدقائي لاحتفالهم بعيد ميلاد والدتي"، ولاقت الصور إعجاب متابعي منة على حسابها.

وتحرص منة فضالي على التواصل مع جمهورها بنشر صوراً وفيديوهات خاصة بحياتها الشخصية والعملية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشارك منة في بطولة عدد من الأعمال التليفزيونية خلال الفترة المقبلة، منها الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس"، و"قيد عائلي"، ومسلسل "إفراج مشروط"، إلى جانب عودتها لشاشة السينما بفيلمها الجديد "زنزانة 7" والتي تشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما المصرية، منهم أحمد زاهر، ونضال الشافعي. ​