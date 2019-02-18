ميرهان حسين بـ"نظارة سوداء" وزينة بـ"هوت شورت".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة على مواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 من لقطات نجوم الفن في 24 ساعة:

آلاكوشنير

نشرت الراقصة آلاكوشنير صورة جديدة لها، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، نالت إعجاب متابعيها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير تفاصيل أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، نالت إعجاب متابعيها.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، عبر "إنستجرام"، صورة لها، أظهرتها تقف وسط الثلوج. ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

ريا أبو راشد

نشرت المذيعة ريا أبو راشد صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب متابعيها.

زينة

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نشرت الفنانة زينة، عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة. مرتدية "هوت شورت".

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة جديدة لها، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية نظارة شمس.

إسراء عبد الفتاح

نشرت نجمة فريق "مسرح مصر" الفنانة إسراء عبد الفتاح صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، نالت إعجاب متابعيها.

بيتر ميمي

نشر المخرج بيتر ميمي صورة جديدة له، عبر "إنستجرام"، ظهر فيها رفقة أحمد عز وامير كرارة وعلق عليها: "باتمان وسوبرمان". ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني صورة جديدة لها، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومميزة. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

كنزي دياب

نشرت كنزي دياب ابنة الهضبة عمرو دياب، عبر "إنستجرام"، صورة لها أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس.

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