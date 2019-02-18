محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مروان الطيب: نشر موقع "الخليج 365"، الأحد، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية، بينها حورية فرغلي، سعيد الماروق، شادي سرور، عمرو سلامة، ليلي مراد، رانيا يوسف، مهرجان شرم الشيخ، وغيرها من الأخبار التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية:

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| "نجوم الفن" ينعون شهداء الجيش وفيديو جديد لـ"شادي سرور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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