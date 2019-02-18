بالفيديو: ليلى علوي تطلب من صالح الراشد التوقف عن الكلام بعد إحراجها على الهواء

وضع المذيع صالح الراشد الفنانة ليلى علوي في موقف محرج، دفعها بأن طلبت منه التوقف عن الحديث بهذا المنوال، وذلك خلال وجودها في برنامجه “The Plane”.

صالح الراشد تسببت في إحراج ليلى علوي، عندما تغزل بجمالها بشكل مباشر في بداية الحلقة، معلناً أمامها وأمام كل الجمهور أنها أجمل بكثير من التليفزيون، وأنها أجمل فنانة ركبت معه الطائرة ولا يمكن أن يحظى بفنانة أجمل منها في البرنامج.

ليلى علوي شعرت بخجل كبير من كلمات صالح الراشد في حقها، فطلبت منه أن يتوقف عن التحدث بهذه الطريقة والتغزل بها، لأنها تشعر بالخجل الشديد، ولكنها واصل كلامه مؤكداً لها أنها حقاً أجمل في الطبيعة.

وفي نفس السياق، كشفت ليلى علوي والدتها يونانية وأن شقيقتها لمياء أجمل منها، فهي تستطيع أيضاً أن تتحدث اليونانية وتكتب بها بينما هي لا تكتب سوى اسمها فقط وتتحدث جمل بسيطة.

ومن جهة أخرى، نفت ليلى علوي أنها تعتمد على جمالها في مجال التمثيل، مشيرة إلى عدم قبولها أي دور إلا لو كانت مقتنعة به.