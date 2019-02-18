كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الأول للفيلم الكوميدي “Long Shot”

متابعة-سنيار: أصدرت “Lionsgate” المقطع الدعائي الرسمي لـ “Long Shot”، الكوميديا ​​الجديدة من “Seth Rogen” و “Evan Goldberg”.

تدور أحداث الفيلم حول صحفي سياسي يحاول جاهدًا أن يتواصل مع جليسته القديمة، والتي تشغل منصبًا حكوميًا هامًا في الوقت الحاضر.

الفيلم من بطولة تشارليز ثيرون، سيث روجان، رافي باتيل، أويشا جاكسون جونيور، راندال بارك، وأندي سركيس.

فيلم “Long Shot” من ﺇﺧﺮاﺝ: جوناثان ليفين، وسيناريو ليز هانا، وسيصل إلى دور العرض في 3 أيار، مايو.