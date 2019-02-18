حورية فرغلي تحصل على لقب أحسن ممثلة عن فيلم "طلق صناعي"

كرمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ٦٧ برئاسة الأب بطرس دانيال، الفنانة حورية فرغلي كأفضل ممثلة، عن فيلمها الأخير «طلق صناعي»، وتسلمت حورية التكريم وسط ترحيب من الحضور، ووسط تواجد عدد كبير من الفنانين من زملائها بالوسط الفني، بحسب بيان صحفي صدر عن مكتبها الإعلامي.
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يذكر أن فيلم «طلق صناعي»، فيلم كوميدي بطولة: حورية فرغلي، وماجد الكدواني، ومصطفى خاطر، تدور قصته حول زوجين يسعيان للحصول على تأشيرة السفر إلى أمريكا؛ فترفض السفارة إعطاءهم التأشيرة؛ فيقرر ماجد الكدواني أن تأخذ زوجته حبوباً لتسريع عملية الولادة؛ لتلد في السفارة على أرض أمريكية، وليحصل ابنه على الجنسية الأمريكية.
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