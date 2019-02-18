الغيرة تشتعل بين ياسمين عبد العزيز وريهام الحجاج والأخيرة تعلن زواجها من محمد حلاوة

يبدو أن الغيرة النسائية اشتعلت أكثر بين الفنانتين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج؛ بعدما تلقت الأولى «بوكيه» من الورد الأحمر، من شخص لم يذكر اسمه على الكارت الخاص بالهدية في احتفالات عيد الحب.

وكشف مصدر مقرب من ريهام حجاج، أن الفنانة قررت أن تقيم حفلَ زفاف ضخمًا على رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة في أقرب وقت، وتدعو فيه جميع أصدقائها والفنانين المقربين منها.

وكانت ياسمين قد نشرت منذ أيام قليلة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور «إنستجرام» من خلال الـ«ستوري»، صورًا لبوكيه الورد الضخم الذي تلقته في منزلها، وأظهرت كارت الهدية المكتوب عليه: «i love u yasso».

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وكتبت ياسمين من خلال الـ«ستوري» أيضًا، بطريقة ساخرة: «ما تشوف جوزك يا إسماعيل بيه!»، كما نشرت أيضًا كلمات لأغنية أم كلثوم: «عايزنا نرجع زي زمان.. قول للزمان ارجع يا زمان».

ويبدو أن ريهام حجاج لم تتحمل سخرية ياسمين عبد العزيز منها، ولم تستطع أن تكتم غيرتها؛ لترد على كلامها بنشر فيديو مع طليق ياسمين، «محمد حلاوة»، الذي تزوجته منذ شهور قليلة، وجعلته يقول في الفيديو: «مش أي حد يشتري ورد أبقى أنا اللي باعتهوله، أنا بشتري ورد لمراتي بس».