تامر حسني يحقق رقمًا قياسيًا بأغنيته الجديدة "ناسيني ليه"

طرح المطرب تامر حسني أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب «ناسيني ليه»، عبر قناته الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ولاقى ردود فعل إيجابية عقب طرحه مباشرة.

وحقق تامر رقمًا قياسيًا جديدًا بالأغنية، حيث قاربت على تحقيق مليوني مشاهدة في أقل من 12 ساعة فقط، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج سعيد الماروق.

وفي سياق آخر، انتهى تامر من تصوير بعض مشاهده في أحداث فيلمه الجديد «كل سنة وأنت طيب» بلبنان، ومن المقرر أن يستكمل باقي المشاهد خلال الأيام المقبلة بالقاهرة.

وفيلم «كل سنة وأنت طيب» بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، زينة، ومحمد سلام، وآخرين، وهو من قصة تامر حسني، وسيناريو محمد عبد المعطي.



Advertisements

شاهدي الفيديو :