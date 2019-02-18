بالصور أول تعليق لداليا البحيري بعد حُكم حبسها

وجّهت الفنانة داليا البحيري، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الشكر لمحاميها أشرف عبد العزيز، وذلك بعد مطالبته بالتصالح مع وزير المالية أمام المحكمة، خلال إجراءات الاستئناف على حكم حبسها عامين، بتهمة إخفاء إيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب، وذلك بعد أن تم فحص جميع إيراداتها خلال فترة التهرب الضريبي لعام 2015. ونشرت داليا البحيري صورة تجمعها مع محاميها أشرف، بعد الحُكم، وعلّقت على الصورة قائلة: «رجل في زمن ندر فيه الرجال... أتشرف أن هذا الرجل هو محاميّ الشخصي وأخي العزيز وسندي».

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وكانت المحكمة قضت بتأجيل الحكم على حبسها عامين ليوم ٦ أبريل القادم؛ لإتمام أوراق التصالح أمام وزير المالية.

من ناحية أخرى، لم تعلن الفنانة داليا البحيري، حتى الوقت الحالي، عن مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل بأي عمل درامي جديد، وذلك بعد مشاركتها المتميزة خلال السنوات الماضية بأجزاء مسلسلها الكوميدي «يوميات زوجة مفروسة»، والذي قدمته بشكل مميز وكوميدي، وفي الوقت نفسه قدمت رسالة عن معاناة المرأة العاملة، والمشاكل التي تتعرض لها، سواء في حياتها الشخصية أو العملية، ولاقى جميع أجزاء المسلسل نجاحًا كبيرًا، وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع المسلسل.