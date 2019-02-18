هكذا علقت إليسا على خبر وفاتها!

خضعت المطربة اللبنانية إليسا، خلال الأيام القليلة الماضية، لعملية جراحية في يدها، وذلك بسبب تراكم المياه في جسمها، نتيجة فترة العلاج التي مرت بها أثناء إصابتها بسرطان الثدي، حيث تسبب العلاج، الذي كانت تتناوله خلال إصابتها، ببعض المشاكل الأخرى بجسدها، ومن بينها مشكلة تراكم المياه، لهذا ذهبت في رحلة علاجية لبروكسل ببلجيكا، ولكن خلال هذه الساعات انتشرت بعض الأخبار والشائعات عن وفاتها، وذلك بعد خضوعها للعملية الجراحية، ولكن خرجت إليسا لتنفي هذه الأخبار؛ من خلال حسابها الشخصي على موقع التدوين المصغر «تويتر» وغرّدت: «صباح الخير أحبائي.. شكرًا لدعمكم وحبكم... أنا بخير الحمد الله، اشتقت إليكم كثيرًا».

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وأكدت إليسا أنها بصحة جيدة، وحرصت على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، وعلى استقرار وضعها بعد العملية.

من جانبها، حرصت المطربة اللبنانية نانسي عجرم على دعم صديقتها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التدوين المصغر «تويتر»، وغرّدت نانسي: «عزيزتي إليسا... أتمنى أن تكوني بخير وكل شيء تم كما خططتِ إليه... نتمنى لكِ الشفاء العاجل... ونحبك».

جدير بالذكر أن إليسا كانت قد أعلنت خلال العام الماضي عن تعافيها بشكل نهائي من مرض سرطان الثدي، بعد أن تخطت رحلة العلاج في سرية تامة، ولكنها أعلنت عن تفاصيل رحلة مرضها بعد ذلك؛ من خلال كليب أغنيتها «إلى كل اللي بيحبوني».