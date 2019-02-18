فيفي عبده تهاجم الراقصات الأجنبيات.. فماذا قالت عنهن؟!

أبدت الفنانة فيفي عبده غضبها الشديد من بعض الراقصات اللاتي ظهرن في الفترة الأخيرة، وأيضًا من بعض الراقصات الأجنبيات؛ وذلك بسبب إطلالتهن غير المناسبة، حيث عبّرت قائلة: «بيلبسوا بدل رقص (ملط)!»، وذلك خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، المعروض على فضائية «MBC مصر».

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وتذكرت فيفي، خلال لقائها الإعلامي، الزمن الجميل الذي ظهرت فيه كل من الفنانات ناهد صبري، سهير زكي، ونجوى فؤاد، وقالت إن وقتها كانت بدلات الرقص محتشمة ومقفولة؛ وذلك لأن الرقص كان يعتمد على الموهبة والابتكار في الحركات الاستعراضية، أما الرقص خلال الفترة الحالية فقد أهم ما يميزه؛ وهو الحركات الاستعراضية، وأصبح الرقص «إزاي تقلع أكتر!»، على حد تعبيرها.

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وأكدت فيفي عبده أن الرقص يعتمد على «المزيكا»، وترجمتها لحركات، ولا يحتاج لأي ترجمة، واستنكرت ما تقوم به بعض الراقصات الأجنبيات، وما يظهرن به على الجمهور، مضيفة أن مصر لديها عدد كبير من الراقصات الموهوبات، لكنهن لسن مشهورات، ولكن السبب في شهرة الراقصات الأجنبيات هو بدلاتهن المثيرة.

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من ناحية أخرى، تستعد الفنانة فيفي عبده، خلال الأيام الحالية، لبدء تصوير مسلسل جديد؛ تقوم فيه بتجسيد شخصية غجرية، ومن المحتمل أن يخوض المسلسل السباق الرمضاني المقبل، ولكن لم يتم التأكيد على هذا خلال الفترة الحالية، وهو من تأليف محمد الغيطي.