بالفيديو غادة عادل تكشف سرّ انفصالها عن مجدي الهواري بشكل مفاجئ

أعلنت الفنانة غادة عادل، خلال لقائها التلفزيوني في برنامج «سهرانين» مع الفنان أمير كرارة، المذاع على فضائية «ON E»، عن سرّ انفصالها لأول مرة من المخرج مجدي الهواري، وذلك بعد فترة زواج طويلة بينهما، استمرت لأكثر من 20 سنة، وبعد إنجابها منه 5 أبناء، حيث يرجع أمر الانفصال لنشوب عدد من الخلافات بينهما، وعلقت غادة خلال لقائها على الانفصال، قائلة: «لما حسينا إن ده أريح لينا وللولاد عملنا كدا... لمصلحتنا كلنا».

وكشفت غادة أن الانفصال يعتبر أفضل لهما ولأبنائهما من استمرار الزواج في أجواء مشحونة بالخلافات بينها وبين زوجها، خاصة أنها ما زالت هي والمخرج مجدي الهواري محتفظيْن بصداقتهما حتى بعد الانفصال، وصداقتهما أصبحت أقوى مما كانا متزوجين.

وأضافت غادة، خلال لقائها، أن علاقتها بأبنائها قوية، وتشغل كل حياتها العاطفية، مضيفة أن علاقتها بأبنائها الـ5 تمثل قمة الرومانسية بالنسبة لها كأمّ متفرغة للاهتمام بهم.

من ناحية أخرى، يعرض خلال الأيام الحالية للفنانة غادة عادل فيلم «نادي الرجال السري»، والذي تشارك فيه مع الفنان كريم عبد العزيز، وتقدم من خلاله شخصية زوجة غيورة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي.

جدير بالذكر أن الفنانة غادة عادل أعلنت انفصالها بشكل رسمي عن المخرج مجدي الهوارى في أغسطس (آب) 2018.

Advertisements

شاهدي الفيديو :