شاهد… رانيا يوسف تتألق بفستان صيفي ابيض قصير

كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 12:53 صباحاً -

نشرت الفنانة المصري رانيا يوسف،عبر حسابها على انستغرام، مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها أثناء قضائها إجازتها.

وتفاعل جمهور رانيا يوسف مع الصور التي اطلت فيها بفستان ابيض قصير حيث نالت العديد من الإعجابات كما حصدت تعليقاتهم الإيجابية.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> Advertisements F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_) on Feb 17, 2019 at 6:01am PST

يشار إلى أن الفنانة رانيا يوسف أثارت العديد من الجدل في الفترة الأخيرة من خلال ظهورها بالمهرجانات السينمائية وجلسات التصوير بملابس جريئة.

وانتهت رانيا مؤخرًا من تصوير مشاهدها بشكل كامل في أحداث فيلم “دماغ شيطان”، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وفيلم “دماغ شيطان” بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف ووليد فواز وعمرو عابد وسلوي خطاب ومي فخري ونادية خيري وأسامة عبدالله وأسامة الزنكلوني، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل، وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.