شاهد.. ياسمين صبري ترسل قبلة للسعوديين: “احس اني سعودية”

كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 12:53 صباحاً -
نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري مقطع فيديو جديد لها وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي ترتدي عباءة وحجاب.
وتساءلت ياسمين صبري: “بذمتكم تحسوا اني انا مصرية؟” لتقترح عليها صديقاتها ان لديها ملامح سورية او لبنانية غير ان ياسمين قالت انها تشعر بأنها سعودية.
ثم قالت ياسمين صبري: “احسن ناس” قبل ان ترسل قبلة الى جمهورها السعودي.
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