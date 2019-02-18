شاهد.. ياسمين صبري ترسل قبلة للسعوديين: “احس اني سعودية”

كتب امير فتحي في الاثنين 18 فبراير 2019 12:53 صباحاً -

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري مقطع فيديو جديد لها وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي ترتدي عباءة وحجاب.

وتساءلت ياسمين صبري: “بذمتكم تحسوا اني انا مصرية؟” لتقترح عليها صديقاتها ان لديها ملامح سورية او لبنانية غير ان ياسمين قالت انها تشعر بأنها سعودية.

ثم قالت ياسمين صبري: “احسن ناس” قبل ان ترسل قبلة الى جمهورها السعودي.