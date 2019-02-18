منة فضالي تتألق في حفل محمد حماقي بلون الفضة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
حرصت الفنانة المصرية منة فضالي على حضور حفل الفنان محمد حماقي المقام في أحد فنادق القاهرة الجديدة مع عدد كبير من المشاهير.
منة شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي عبر موقع «أنستجرام» في صور لها من الحفل، حيث ارتدت فستان فضي لامع قصير كشف عن جمالها الخلاب، وعبرت منة عن سعادتها بحضور الحفل.
الفنانة المصرية نشرت صور أخرى مع الفنان محمد حماقي وهي تديه وردة وهنأته على الحفل الناجح، وقالت إن حماقي صديق مقرب لها وأنها تحب صوته جدا، كما نشرت صور لها مع الفنانة مايا دياب.
جمهور منة فضالي عبر عن إعجابه الشديد باللوك الذي ظهرت به، وأحب الفانز اللون الفضي عليها الذي أبرز جمالها الناعم.
وكانت منة فضالي احتفلت مؤخرا بعيد الحب مع والدتها، وشكت منة وحدتها، حيث أنه العام الثاني الذي تحتفل فيه بعيد الحب وحدها، ودعت الله أن يرزقها بحبيب مخلص.
منة مرت أكثر من مرة بقصة حب لم تكتمل، كما أنها سبق لها الارتباط في السر بالملحن محمد ضياء الدين ولكن علاقتهما انتهت، كما عاشت الفنانة قصة حب مع فنان لم تكتمل.
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