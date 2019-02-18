كاتي بيري تسعى للإنجاب من حبيبها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة كاتي بيري، في تصريحات صحفية، عن رغبتها بإنجاب الأطفال في أقرب وقت، من خطيبها النجم العالمي الشهير أورلاندو بلوم.

وبحسب تصريحات النجمة العالمية البالغة من العمر 34 عاما، لمجلة “people” الإخبارية، فقد أكدت أنها تتمنى ذلك بشدة وتسعى إليه في الوقت الحالي بعد إعلان خطوبتهما.

وكانت النجمة العالمية قد أعلنت منذ يومين خطبتها من حبيبها أورلاندو بلوم في عيد الحب بعد علاقة حب مضطربة استمرت لمدة ٣ سنوات كاملة.

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ونشرت النجمة العالمية بعض الصور من حفل الخطوبة المميز، الذي كان يغلب عليه اللون الأحمر، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأظهرت “كاتي” خاتم خطوبتها الذي كان على شكل الوردة المرصعة بالأحجار البيضاء مع حجز كبير في الوسط باللون القرمزي الناري.

وكشفت كاتى بيرى، عن خبر خطوبتها لجمهورها ومتابعيها، مؤخرا، بنشر صورة لها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام مع النجم البريطاني المعروف أورلاندو بلوم وبيدها خاتم.

وكتبت كاتي بيري، تعليقا على الصورة وقالت: “full bloom”، أى أنهما فى قمة ازدهارهما أو المقصود بها لقب النجم خطيبها “Orlando Bloom”، وكانت بالخلفية البلالين التى أحضرها أورلاندو بلوم لها وكانت تظهر الخاتم فى المقدمة.