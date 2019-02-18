شريف مدكور يوجه رسالة لشادي سرور بعد إعلان تركه للإسلام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدم اليوتيوبر والفنان شادي سرور الجميع بإعلان تركه للإسلام ومحاولته الانتحار، من خلال منشور كتبه على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، كاشفا أن السبب في ذلك يعود إلى العنصرية والجحود الذي تعرض لها.

الإعلامي المصري شريف مدكور وجه رسالة لشادي سرور طالبه فيها أن يقرأ كثيرا ليتعلم الإسلام الصحيح، حيث قال: “أنت لم تفهم الإسلام الصحيح لأنك لم تقرأ، أغلب الناس تسمع فقط ولا تقرأ، اقرا فقط وأنا متأكد من عودتك للإيمان بالرب وتجاهل كل العقول الضيقة”.

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مدكور أكد أنه تعرض لمثل ما تعرض له شادي لكنه ازداد إيمانا وثقة في نفسه، حيث قال: “انظر إلى كم التنمر الذي تعرضت له من المجتمع، ولم تهتز لي شعرة، ولم أفكر في الانتحار بل ازددت إيمانا وثقة في نفسي”.

وكان شادي سرور قد كشف من خلال منشور على حسابه على “انستجرام”، عن مروره بفترة من عدم الاستقرار النفسي، كاشفا أنه مر بأصعب وقت في حياته، وأن الشهرة كانت بالنسبة له نقمة، مؤكدا أنه لجأ إلى رسم التاتو على جسمه ليعبر به عن مأساة حياته كما كان بالنسبة له حافز ليستمر في النجاح.

شادي سرور قال إنه ترك الدين الإسلامي بسبب العنصرية وجحود الناس التي وصفهم بأهل النفاق، واختتم حديثه بإنه لا يعلم إذ كان سيعود مرة أخر أم لا، لكن إذ عاد سيكون ذلك بقوة.