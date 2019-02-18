ابنة الفنان محمد متولي تحيي ذكرى وفاته الأولى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أحيت الفنانة الشابة سمر محمد متولي ذكرى وفاة والدها الفنان الراحل محمد متولي، وذلك من خلال حسابها عبر موقع «فيس بوك».

سمر كتبت بحزن على حسابها الخاص: «مر عام علي فراق والدي والأيام بتعدي والشهور وأول سنة كمان عدت وانا مش فاهمه اَي حاجه وحاسه انك مسافر وراجع أو بتصور فيلم وراجع».

الفنانة الشابة أضافت: «الحياة صعبة بس والله هفرحك وهتشوف قد ايه اعتمدت علي نفسي و حققت كل اللي كنّا بنتمنا وده وعد مني ف أول ذكري ليك.. ربنا يرحمك يا احن وأطيب واجدع أب في الدنيا بحبك اوي».

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سمر متولي تشارك حاليا في بطولة فيلم “نادي الرجال السري” بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والفنانة غادة عادل.

يذكر أن الفنان محمد متولي، رحل عن عالمنا 17 فبراير عام 2018، عن عمر يناهز الـ 73 عامًا بشكل مفاجئ داخل منزله، وكشفت ابنته في تصريحات تلفزيونية أن والدها كان يعاني من تضخم في القلب، بالإضافة إلى معاناته مع السكر.

للفنان الراحل بصمة في الكوميديا وأيضا الأعمال الجادة، من بين أعماله الدرامية : «ليالي الحلمية، زيزينيا ، أرابيسك»، ومن مسرحياته شارع محمد علي.