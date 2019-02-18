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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
خضعت الفنانة المصرية ميار الغيطي لجلسة تصوير جديدة برفقة شقيقتها الفنانة الشابة مي الغيطي مع المصورة فرح حسني.
ميار ظهرت في الصورة هي وشقيقتها مي بـ 3 إطلالات متميزة، تنوعت ما بين الكاجوال والكلاسيك، فجذبت الشقيقتان الأنظار من خلال فستان يجمع بين اللونين الأسود والفضي، كما ظهرتا في لقطات أخرى بملابس كاجوال غلب عليها اللون الأسود أيضًا.
مي وميار لم تظهران بملابس واحدة، ولكن كان هناك اختلاف في الشكل مع تقارب التصميم، واختارت كل واحدة منهما تسريحة شعر تناسبها، وكذلك ماكياج بسيط.
الصور حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور الذي عبر عن حبه لطلاتهما من خلال عدد كبير من التعليقات عبر حسابها عبر موقع «أنستجرام».
ميار الغيطي ومي الغيطي هما ابنتا الإعلامي محمد الغيطي، بدأت كل منهما الدخول إلى عالم الفن في سن صغير، سبقت ميار شقيقتها مي في ذلك، حتى لحقت بها مي.
ميار الغيطي من مواليد عام 1992، ومن أهم أعمالها «كابتن هيما، والثلاثة يشتغلونها»، ومي الغيطي من مواليد عام 1998، ومن أهم أعمالها في الدراما: «القاصرات، بنت من الزمن دا».
كانت هذه تفاصيل خبر 3 إطلالات مختلفة لميار الغيطي وشقيقتها مي في جلسة تصوير تجمعهما.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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