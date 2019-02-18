وفاء عامر: وفاة شقيقتي دمرتني.. وسأختار هذه المهنة لو لم أكن ممثلة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت الفنانة المصرية وفاء عامر أنها لا تسمح لأحد أن يتدخل في حياتها دون وجه حق، كما أنها لا تسامح في الإهانة ولا تترك حقها.

وفاء قالت إنها مرت بالكثير من النجاحات في حياتها، ويرجع الفضل في ذلك لأسرتها ووالدتها، وزوجها الذي طالما ساندها ويدعمها في كل خطوات حياتها.

الفنانة المصرية أشارت إلى أنها مرت بأيام جميلة في حياتها ولكن يظل يوم إنجاب طفلها عمر هو الأفضل، كما أن أسوأ الأيام التي مرت بها هو يوم وفاة شقيقتها التي دمرتها ووفاة والدها.

وفاء قالت إنها تجيد الطهي، حيث أنها تستطيع خلال وقت قياسي في المطبخ أن تقدم أطباق متنوعة، ولها مذاق خاص، وترى أنها كانت ستحب أن تكون طباخة لو لم تنجح في التمثيل.

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الفنانة المصرية قالت إنها تحب متابعة الموضة ولكنها تختار ما يناسبها من ملابس، لافتة إلى أنها تحب ممارسة رياضة المشي وركوب الخيل.

وفاء تحدثت عن ابنها عمر وقالت إن له ميول إنتاجية مثل والده المنتج محمد فوزي، ولكنها ترفض أن يكون له أي صلة بالفن قبل انتهائه من دراسته.

كما تحدثت وفاء في حوارها مع مجلة «لها» عن عيوبها وقالت إنها عصبية جدا وذلك يسبب لها المشكلات، وتحاول حاليا أن تتخلص من هذا العيب.

يُذكر أن وفاء عامر قالت من قبل إن شقيقتها رحلت في ظروف قاسية، حيث كانت تتمنى أن ترزق بطفل، ولم تذكر تفاصيل أخرى.