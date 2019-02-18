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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية شويكار تفاصيل جديدة عن حالتها الصحية، والتي تسببت في ابتعادها عن الاضواء منذ ما يزيد عن 7 سنوات.
شويكار قالت إن صحتها أصبحت أفضل وهي تحمد الله على كل شيء، مشيرة إلى أنها فكرت أن تسافر خارج مصر للعلاج، ولكنها عرفت أن مرضها لا علاج له خارج مصر أو داخلها.
الفنانة المصرية تحدتت عن حياتها الحالية وقالت إنها تستمتع بالجلوس في المنزل، وتحاول أن تتغلب على وحدتها من خلال قراءة الكتب، وقراءة القرآن الكريم ومشاهدة التليفزيون.
شويكار قالت، في حوار مع مجلة لها، إنها تحب ان تجلس وحدها لساعات مستمتعة بقراءة رواية لنجيب محفوظ أو يوسف السباعي، كما أنها تستعين بامرأة تأتي لخدمتها رغم أنها تحب أن تفعل كل شيء بنفسها.
نجمة الزمن الجميل قالت إنها تتابع الأعمال الفنية الجديدة من وقت إلى آخر وتحب الفنانة أمينة خليل وأسماء أبو اليزيد، ولكنها مازالت ترى أن جمال نجمات الزمن الجميل لن يتكرر مثل الفنانة نادية لطفي ومديحة يسري وتحية كاريوكا.
يُذكر أن شويكار سقطت في المنزل منذ أعوام وعانت من كسور في عظام الحوض والفخذ، ومازالت تجد صعوبة في الحركة، ولا تظهر في الأعمال الفنية أو البرامج.
كانت هذه تفاصيل خبر شويكار: مرضي لا علاج له.. وهكذا أتغلب على الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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