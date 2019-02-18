نسرين إمام وريهام حجاج تحتفلان بعيد الحب في بيروت.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية نسرين إمام، وزوجها المنتج تامر مرسي، بعيد الحب في بيروت، وسط مشاركة عدد من النجوم.

وشارك في الاحتفال كل من الفنانة ريهام حجاج، والإعلامية سمر يسري، والفنانة اللبنانية مايا دياب.

وشاركت نسرين إمام، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بعدد من الصور ووجهت من خلالها رسالة شكر لأصدقائها.

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وكانت نسرين إمام، ابتعدت عن الفن منذ إنجاب طفلها الاول سليم، من زوجها المنتج تامر محروس، وتفرغت لتربية طفلها.

من ناحية أخرى تستعد الفنانة ريهام حجاج، للاحتفال بزفافها على رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك خلال الفترة المقبلة ومن المقرر أن تدعوا عدد كبير من النجوم للمشاركة في الاحتفال.

يأتي هذا الاحتفال بعد نشر الفنانة ياسمين عبدالعزيز صور لباقة ورد كبيرة عبر صفحتها بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «لمي جوزك يا إسماعيل بيه»، الأمر الذي فسره المتابعين أنها تقصد طليقها، وهو الأمر الذي ردت عليه ياسمين ببث فيديو مباشر لأبو حلاوة يؤكد فيه أنه ليس مرسل الورد وأنه لا يهدي سوى زوجته ورود فقط، وهو الأمر الذي ردت عليه ياسمين بالتكذيب قائلة: «بطل كذب يا إسماعيل بيه وألا الشبشب أترفع».