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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة المصرية سمية الخشاب، لانتقادات حادة بسبب الحفل الذي أحيته مؤخرًا في آربيل العراق.
وظهرت سمية الخشاب، في الفيديو وهي تغني على المسرح ولكن يبدو أنها كانت غير مستعدة الأمر الذي وصفه الجمهور بالنشاز، وظهر خلفها الفنان أحمد سعد، الذي بدأ يحثها على الغناء في الوقت الذي نسيت فيه كلمات الأغنية على المسرح.
الفنانة المصرية وصلت إلى العراق قبل أيام برفقة زوجها وذلك لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الحب.
وكانت سمية الخشاب، قد طرحت مؤخرًا أغنية جديدة حملت اسم «قلبي ياناس»، والتي عادت بها بعد غياب طويل عن الفن.
من ناحية أخرى استقر المخرج حسني صالح على اختيار فريق عمل مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم “بنت القبائل” المتوقع عرضه خلال السباق الرمضاني القادم 2019، وتخوض بطولتة كل من الفنانة المصرية سمية الخشاب، ومواطنتها الفنانة زينة.
ويشارك في بطولة العمل مجموعة من الفنانين منهم عمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغني، ومن المقرر أن يتم التصوير بالكامل في ديكورات ومناطق ريفية، وهو ما سيجعل فريق العمل بتحد مع الزمن، في حال رغبتهم بعرضه خلال شهر رمضان القادم 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب تتعرض لموقف محرج في العراق وزوجها يحاول إنقاذ الموقف.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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